Incidente a Pirri. Perde il controllo dell’auto e finisce su due vetture in sosta

Conducente soccorso dal personale sanitario del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Pirri.

Il conducente di una Ford Focus, un 62enne di Monserrato, mentre percorreva Via Riva Villasanta in direzione piazza Italia, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro una vettura in sosta, che a sua volta a urtato un altro veicolo.

Il conducente della Focus è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato con un'ambulanza all’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Saranno gli accertamenti alcolimetrici richiesti al pronto soccorso dalla Polizia Locale intervenuta per i rilievi, a stabilire se il conducente era in condizioni o meno di guidare.