Furbetti’ alla Corte del Sole, mangiano e vanno via dal ristorante senza pagare: “Tornate a saldare o vi denunciamo”

Forse una ‘distrazione’ del gruppetto, ma le telecamere esterne hanno anche immortalato la targa dell’auto dei ‘clienti’ insolventi

Di: Alessandro Congia

“I clienti hanno saldato il conto e tutto si è risolto. Vogliamo informare i 4 clienti che quest'oggi hanno deciso di non pagare il conto che, sia il nostro locale che l'intero Polo Commerciale sono dotati di telecamere, che ci hanno permesso di avere l'immagine della vostra uscita dal ristorante, ma anche della targa del vostro autoveicolo. Attenderemo fino alle fine della giornata di oggi per ricevere il saldo di ciò che avete consumato oggi a pranzo e risolvere così la vostra “Distrazione”, in caso contrario ci troveremo costretti a sporgere denuncia alle autorità competenti del comune di Sestu con relative immagini e video”.

Così recita il post pubblico sulla fan page della “Pecora Nera” ristorante, situato all’interno del polo commerciale a "More Corraxe”, La Corte del Sole Sestu: nei fatti, il gruppetto di 4 persone che oggi sono andati via distrattamente senza pagare il conto del ristorante sono stati tempestivamente “avvisati” via social “Tornate a saldare il conto, o saremo costretti a denunciarvi”.

Così, ha prevalso il buon senso e i quattro “clienti” distratti sono tornati sui loro passi tornando al centro commerciale di Sestu e pagando regolarmente il conto alla cassa evitando la denuncia penale per insolvenza fraudolenta.