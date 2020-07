Covid, artisti uniti per lo spettacolo: una raccolta fondi per i lavoratori colpiti dalla pandemia

Ecco l’iniziativa benefica, che avrà luogo venerdì 10 luglio, presso il Parco Urbano a Capoterra, dalle ore 19

Di: Alessandro Congia

Restart - artisti uniti per lo spettacolo, è un evento organizzato dall’associazione Capoterra Insieme e patrocinato dal Comune di Capoterra, che promuoverà attraverso un live a numero limitato di spettatori e un live streaming su Facebook e trasmesso in diretta in vari locali dell’hinterland di Cagliari, una raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo colpiti duramente dall’emergenza e mai ripartiti.

A partire dalle 19, nella splendida cornice del “Parco urbano” di Capoterra, si alterneranno le band “Tieni il Tempo”, “Livefiba”, “Supereroi”, “Logico”, per una serata all’insegna della musica in pieno rispetto delle norme anti Covid. Presenta Zamu, illusionista e cabarettista. Appuntamento quindi venerdì 10 luglio presso il Parco Urbano a Capoterra, a partire dalle ore 19.