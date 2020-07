Solinas fa ripartire gli sport di squadra, Sara Canu: “Un augurio alle associazioni, gruppi e atleti sardi”

“Siamo tra le prime Regioni a permetterci di riprendere con la ripartenza”

Di: Alessandro Congia

“Dopo 4 mesi di lockdown e graduali riaperture per tornare a condizioni di normalità, finalmente anche lo sport in Sardegna può ripartire e siamo tra le prime regioni a permetterlo. Il presidente Christian Solinas attraverso l'ordinanza n. 30 del 4 luglio, permette la ripresa degli sporti di squadra (come ad esempio calcio, basket, volley e non solo) - dice Sara Canu, della Lega - Mi son fatta portavoce di numerose società, associazioni, tecnici, atleti che mi chiedevano la possibilità di riprendere il prima possibile le attività; il Presidente Solinas ha da subito dimostrato grande attenzione in questo momento particolarmente impegnativo per la nostra politica, prendendosi questa responsabilità nei confronti di un mondo tanto importante quanto vasto come quello sportivo, che ha subito fin troppi danni da questa emergenza. Per questo mi sento di ringraziarlo davvero, anche per l’immediata risposta, sottolineando che stiamo cercando di portare avanti tutte le istanze in mezzo a tante difficoltà, dimostrando ancora una volta di avere a cuore i sardi. Riavviare lo Sport darà respiro ai gestori degli impianti sportivi, consentendo ad associazioni sportive, società, atleti e tecnici di poter riprendere le attività; speriamo e contiamo – conclude il consigliere regionale Canu - che questo contribuisca a riportare un po’ tutti i diretti interessati a condizioni di normalità, anche perché la nostra Regione dal punto di vista dei numeri di contagi e colpiti Covid-19 è stata “fortunata”, per questa amministrazione lo Sport è una priorità e siamo felici di poter dimostrare con i fatti questa vicinanza”.