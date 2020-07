Cubeddu al padre di Stefano Masala: "Sai che non sono stato io"

Tensione in aula a Sassari, dove è stato confermato l'ergastolo. I parenti delle vittime: "assassino"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna all'ergastolo per gli omicidi di Gianluca Monni, 18enne di Orune, e Stefano Masala, 27 anni di Nule, risalenti al 2015. Sul banco degli imputati Alberto Cubeddu, 25enne di Ozieri.

Cubeddu si è sempre professato innocente. E mentre la polizia penitenziaria lo porta via dall'aula dove ha ascoltato impassibile la conferma della condanna inflittagli già nel 2018 dalla Corte d'assise di Nuoro, si rivolge a Marco Masala, padre di Stefano: "Lo sai che non sono stato io". "Assassino, i soldi non ci interessano, vogliamo il corpo di Stefano", hanno urlato i parenti di Masala provocando nell'imputato quell'ultimo, disperato tentativo di uscire dall'aula a testa alta: "Non sono stato io".

Già in mattinata, Cubeddu aveva affidato una missiva ai suoi legali, Patrizio Rovelli e Mattia Doneddu. Quattro pagine in stampatello maiuscolo, delle quali aveva chiesto la pubblicazione. L'imputato si rivolge ai giudici: "Se mi assolverete, avrete la coscienza a posto. Al contrario, sarete protagonisti di un'ingiustizia". E ancora: "Sono la terza vittima di questa storia, la mia unica colpa è essere cugino di qualcuno", scrive riferendosi ad Enrico Pinna, minorenne all'epoca dei fatti e già condannato a vent'anni in via definitiva per il duplice omicidio. "Sono innocente, molta gente si è prodigata per provare il falso. Condannarmi è uno sbaglio clamoroso, sono rimasto incastrato in un meccanismo infernale, mi hanno rovinato la vita". E conclude: "Non sono in debito con la giustizia, lo è la giustizia con me".