Nave Grimaldi incagliata al porto di Olbia

Eurocargo su una secca di sabbia davanti al molo Cocciani

Di: Redazione Sardegna Live

L'eurocargo "Valencia" della Grimaldi Lines si è incagliato su una secca di sabbia questa mattina davanti al molo Cocciani, nei pressi del porto di Olbia.

La nave proveniva da Livorno, sarebbe dovuta ripartire dopo tre ore.

Il Valencia non avrebbe riportato danni, ma alcuni soci del Consorzio miticoltori sostengono di aver perso in seguito all'incidente l'intera produzione pronta per la vendita dei prossimi mesi.

La Capitaneria di porto indaga sulle cause dell'accaduto.