Che tempo fa in Sardegna: le previsioni meteo

Di: Redazione Sardegna Live

Le previsioni dell'Arpas

Mercoledì 6 marzo 2024

Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti principalmente sul settore settentrionale associati a deboli precipitazioni isolate nelle ore centrali della giornata. Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest, forti sulle coste settentrionali in attenuazione dalla serata. Mari: mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore settentrionale. Attenuazione del moto ondoso in serata.

Previsioni per giovedì 7 marzo 2024

Cielo generalmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta in serata. Temperature: minime in leggero calo, massime in aumento. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli orientali in serata. Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con deboli precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente venerdì. Le temperature tenderanno a un generale aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale.