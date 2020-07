Auto in fiamme nella notte a Lu Bagnu

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4,30 di questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 4,30 di questa mattina, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per l'incendio di un'autovettura e un furgone avvenuto a Lu Bagnu (Castelsardo).

Sul posto è giunta una squadra che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento spegnendo le fiamme.

Le cause che hanno generato l'incendio sono in fase di accertamenti. Presenti i Carabinieri per la sicurezza delle operazioni di soccorso.