Scontro fra auto: una si ribalta

La conducente trasportata al Brotzu in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella notte in pieno centro a Cagliari. Una Fiat Punto guidata da un 25enne residente a Villasalto stava attraversando via Dante in direzione viale Cimitero quando, all'altezza di via Logudoro, si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una 20enne di Assemini che sopraggiungeva in quel momento.

L'urto ha causato il ribaltamento della Yaris che è andata a sbattere contro il tronco di un albero.

La conducente della Yaris è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.