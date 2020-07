Ordigno esplode nella notte davanti a un'abitazione

Non ci sono feriti, danni alle facciate di diversi edifici e alle auto parcheggiate

Di: Redazione Sardegna Live

Un attentato dinamitardo si è consumato nella notte a Elmas, dove un ordigno è esploso davanti all'ingresso di un'abitazione in via Asquer di Flumini. Non si registrano stati feriti ma ingenti danni alla facciata degli edifici e alle auto parcheggiate nei paraggi.

Dopo il forte boato, che ha svegliato tutta la popolazione, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Squadra volante e i carabinieri della stazione di Sant'Avendrace.

Sarà necessario stabilire con certezza a chi fosse indirizzato l'ordigno. Secondo quanto ricostruito si sarebbe trattato di una potente bomba carta.