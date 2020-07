Americani respinti in aeroporto, Mauro Aresu: “La Polizia ha solo fatto rispettare la legge”

Parla il segretario provinciale Siap della Polizia di Stato sul polverone di polemiche nello scalo “Mario Mameli”

Di: Alessandro Congia

“La polemica sollevata in queste ore sulla vicenda del gruppo di americani respinti all'aeroporto di Elmas, purtroppo alimentata anche da alcuni esponenti politici, ci ha profondamente offeso. Infatti, la Polizia di Stato deve far rispettare la legge e così è stato fatto”.

Così il segretario provinciale Siap della Polizia di Stato, Mauro Aresu, sulla vicenda che ha riguardato il gruppo di turisti statunitensi ‘tenuti’ bloccati nello scalo aeroportuale Mario Mameli” di Elmas (qui trovate l’epilogo della vicenda https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/49428/turisti-americani-bloccati-a-cagliari-hanno-tutti-abbandonato-l-isola e poi fatti tornare indietro: “Tutto il personale della Polizia di Frontiera, dal dirigente fino al più giovane degli agenti – precisa Aresu - ha solo fatto rispettare la legge. E' vero che in Sardegna è più facile arrivare con il barchino (per giunta con infezioni pericolosissime in atto) in barba ad una miriade di norme, però – ha ribadito il sindacalista del Siap - anche in questo caso spetta alla politica trovare soluzioni che reclamiamo da anni ai vari governi che si sono succeduti. Pertanto - conclude Mauro Aresu - chiediamo rispetto per chi ha fatto solamente il proprio dovere”.