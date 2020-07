Riapre al pubblico lo storico museo della Brigata Sassari: ecco quando è possibile visitarlo

L’esposizione museale custodisce la storia ed i ricordi di questa prestigiosa unità dell’Esercito Italiano

Di: Alessandro Congia

La Brigata Sassari comunica la riapertura del suo Museo Storico, sito in Piazza Castello a Sassari, per accogliere nuovamente i visitatori, dopo una chiusura di oltre cento giorni a seguito dell’emergenza Covid-19 e decreti discendenti, a partire da lunedì 6 luglio.

Dedicata prevalentemente ad illustrare le epiche gesta dei Diavoli Rossi (così infatti venivano chiamati dal nemico i Soldati della Sassari) durante la Grande Guerra, l’esposizione museale custodisce la storia ed i ricordi di questa prestigiosa unità dell’Esercito Italiano, formata, storicamente, da personale in prevalenza proveniente dalla Sardegna.

Per questo motivo, la Brigata, le cui gesta certamente sono state influenzate da quel patrimonio culturale proprio di “sos mannos” (i progenitori), risulta strettamente legata alle tradizioni dell’Isola e il valore e il coraggio dei suoi soldati, le ha permesso di diventare l’unità più decorata del Primo conflitto mondiale. Per festeggiare l’evento ed accogliere nuovamente e con orgoglio i tantissimi appassionati, verrà distribuita in omaggio, a tutti i visitatori, una brochure sulla Brigata Sassari.

In questa fase iniziale, per garantire la sicurezza e la salute dei visitatori, l’ingresso al museo verrà limitato ad un numero di quattro visitatori per ciascun turno, muniti di mascherina, che potranno eventualmente prenotare l’accesso telefonando al numero 079.2085, oppure inviando una e-mail all’indirizzo: museo@bsassari.esercito.difesa.it .

Le visite, della durata di circa un’ora, saranno organizzate su due turni (ore 09.00 e ore 11.00), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

E’ inoltre visibile sul canale YouTube dell’Esercito all’indirizzo un breve “tour virtuale” del Museo Storico (qui sotto trovate il video).