Volotea scommette su Alghero, da Fertilia si decolla per Napoli e Torino

Valeria Rebasti, country manager del vettore per l'Italia: “Rafforzeremo la connettività della Sardegna”

Di: Redazione Sardegna Live

Volotea annuncia la rotta verso Alghero. Dopo aver annunciato la sua scommessa su Olbia, il vettore spagnolo avvia i collegamenti dall'aeroporto di Fertilia per Napoli e Torino.

La compagnia low-cost, specializzata nei collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni e capitali europee – così come riportato dall’Ansa Sardegna - inaugurerà domani i collegamenti con Torino e Napoli, cui si aggiungeranno anche i voli per Genova, Venezia e Verona.

Volotea è impegnata a consolidare il suo network con 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, tra Italia, Francia, Spagna e Grecia, offrendo la possibilità di raggiungere più agevolmente alcune accattivanti mete vacanziere. "Siamo estremamente felici di inaugurare le rotte da Alghero per Torino e Napoli", dice Valeria Rebasti, country manager di Volotea per l'Italia.

"Puntiamo a consolidare la nostra offerta domestica nello scalo, sostenendo il tessuto economico locale grazie al flusso di viaggiatori desiderosi di trascorrere qualche giorno in Sardegna – ha riferito Valeria Rebasti, country manager del vettore per l'Italia. Con l'avvio dei nuovi voli e la ripartenza dei nostri collegamenti classici, rafforzeremo la connettività della Sardegna – ha sottolineato Rebasti - da cui sarà possibile decollare ancora più facilmente alla volta della penisola".