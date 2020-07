Dieci anni di attività per i Ballade Ballade Bois: questo pomeriggio la diretta evento

Il concerto, anticipano i componenti della formazione, toccherà una quindicina di tradizioni musicali di varie parti d’Europa

Di: Redazione Sardegna Live

Era il 2010 quando la formazione musicale Ballade Ballade Bois muoveva i primi passi nel mondo della musica. Le sonorità etniche, i balli e le danze di un'Isola hanno ricamato le trame di un repertorio che i componenti del gruppo hanno saputo valorizzare e fare proprio interpretandolo per le piazze della Sardegna e non solo: numerosissime le esperienze nella penisola e all'estero. Le voci di Carlo Crisponi e Gianmichele Lai (abile suonatore di trunfa), l'organetto di Carlo Boeddu, la chitarra di Fabio Calzia e le percussioni di Giuseppe Cillara.

Oggi la formazione celebrerà il decimo compleanno con una diretta-evento su Facebook. "Per festeggiare i nostri primi dieci anni - si legge sui canali social della band -,venerdì 3 luglio alle ore 18:30, faremo una diretta Facebook sulla nostra pagina, un concerto online, un viaggio virtuale che toccherà una quindicina di tradizioni musicali di varie parti d’Europa".

"Suoneranno a parte noi, tanti amici con cui abbiamo suonato e condiviso momenti memorabili, nottate meravigliose che vogliamo dedicare a tutti i ballerini che ci seguono con affetto. Abbiamo scelto questa data per omaggiare il "Gran Bal Trad", un grande festival che in questi dieci anni abbiamo imparato ad amare e che quest’anno purtroppo non si è potuto svolgere. Proprio in questa data ci avrebbe ospitato per la decima volta".

Musica, spettacolo e numerosi ospiti per un'esperienza di condivisione che è anche un messaggio di speranza, in attesa di rivedersi e rivedere in piazza i Ballade Ballade Bois.