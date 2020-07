Spaccio a Maracalagonis: 22enne e 45enne nei guai

Due diversi interventi conclusi con successo dalla polizia

Di: Redazione Sardegna Live

I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con gli agenti dell’Ufficio di Gabinetto e del Reparto Cinofili di Abbasanta, dopo un mirato servizio antidroga a seguito di continue segnalazioni su una fiorente attività di spaccio nel comune di Maracalagonis, hanno tratto in arresto Marvin Tjark Winstone Lee, un 22enne tedesco incensurato.

Il giovane, insospettabile spacciatore, è stato bloccato a seguito di precise descrizioni fornite dai cittadini. I poliziotti, controllata la sua autovettura, avrebbero trovato una bomboletta spray col tappo modificato, al cui interno erano occultati 150 grammi di marijuana divisi in 13 bustine di nylon.

Dalla perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane tedesco i poliziotti hanno scoperto che aveva organizzato una vera e propria attività di produzione di marijuana. Sono state sequestrate anche nove piante in piena infiorescenza. Grazie all’aiuto dei cinofili antidroga della Polizia di Stato sono state scoperte, in diverse zone della casa, sette confezioni da più di 100 grammi l’una di marijuana e diverse altre piccole bustine della stessa sostanza di circa 10 grammi ciascuna. Il Lee è stato accompagnato presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

Sempre a Maracalagonis, gli agenti del Commissariato di Quartu, hanno tratto in arresto un 45enne. Secondo quanto riferito, a seguito di precise descrizioni fornite da varie segnalazioni, i poliziotti hanno fatto irruzione in casa dell’uomo, scoprendo 19 piante di marijuana in piena infiorescenza. Si tratta di Mauro Angioni, incensurato. Avrebbe detenuto le piante dentro i vasi all’interno del suo cortile.

Angioni è stato accompagnato presso il suo domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.