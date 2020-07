Paura in via San Saturnino, cade un albero e danneggia alcune auto e un lampione

Tragedia sfiorata, per fortuna in quel momento non c’era alcun passante

Di: Alessandro Congia

Paura nella centralissima via San Saturnino, angolo via Tristani, a Cagliari, dove un grosso albero (dall'interno di una proprietà di Abbanoa Spa), è caduto intorno alle 10.15, danneggiando prima un lampione e alcune auto in sosta: per fortuna, solo per un caso, in quel momento non transitava alcun passante, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben peggiori.

Dopo l’allarme al 115, sul posto sono intervenuti (oltre agli agenti della Polizia Municipale), i Vigili del Fuoco del Distaccamento Portuale di via Roma: l’equipaggio della 4A è attualmente impegnato per la messa in sicurezza della zona.

(Foto di Sardegna Live)