Mesina irreperibile da due giorni: ricerche a tappeto in tutto il Nuorese

Improbabile, vista l'età, che si sia dato alla macchia. Per gli inquirenti potrebbe essere ospite di amici

Di: Redazione Sardegna Live

E' l'ennesima fuga di Graziano Mesina. L'ex primula rossa del banditismo sardo, 78 anni compiuti ad aprile e qualche problema di salute, è divenuto celebre anche per le sue spericolate e avventurose evasioni.

L'ultimo atto della carriera criminale la latitanza confermata proprio oggi. Grazianeddu si sarebbe reso irreperibile alla vigilia del pronunciamento della Cassazione che rende definitiva la condanna a 30 anni di carcere. Mesina sarebbe sparito da Orgosolo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.

Gli inquirenti ipotizzano che possa aver trovato rifugio in casa di amici: appare poco probabile una latitanza in campagna, vista l'età e le condizioni fisiche.

Ricerche a tappeto con uomini in campo in tutto il Nuorese, al momento non è scattato il piano regionale anticrimine. I comandi dei carabinieri e le questure di tutta l'Isola sono comunque stati messi in stato di allarme.