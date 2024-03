Maltempo, una palma cade sul tetto dell’oratorio ad Arborea

Probabilmente a causa del vento, la pianta si è staccata dalla base. Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Una palma di 15 metri è caduta, questa mattina, sul tetto dell'oratorio di Arborea in via Don Bosco. Probabilmente a causa del vento, la pianta si è staccata dalla base ed è caduta sull'edificio, che attualmente è in fase di ristrutturazione, provocando danni al tetto e al comignolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ales con il supporto dell'autogru da Oristano. I Vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per concludere l'intervento, che ha richiesto l'utilizzo di tecniche speleo alpino fluviale per lavorare in sicurezza sul tetto dell'edificio.