Arriva la condanna definitiva: Mesina deve tornare in carcere

Eppure, al momento, sarebbe irreperibile

Di: Redazione Sardegna Live

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori di Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo.

Dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, il 78enne di Orgosolo era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Ora si riapriranno per lui le porte del carcere. Eppure, stando a quanto riportato da L'Unione Sarda, al momento risulta irreperibile.

Secondo la ricostruzione della Dda di Cagliari, Mesina era a capo di due sodalizi criminali che garantivano l'arrivo di fiumi di droga in diverse aree dell'Isola. Il ricorso è stato rigettato ieri sera, annullando la grazia concessa a Grazianeddu dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2004.