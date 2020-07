Un'altra giornata infernale: 18 incendi su tutto il territorio regionale

In sei occasioni si è reso necessario l'intervento aereo

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna si sono registrati 18 incendi sul territorio regionale. In 6 occasioni si è reso necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

In agro del comune di Burgos, località “Castello di Burgos”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvata dal personale eliportato, una squadra Forestas del cantiere di Illorai, tre squadre delle Compagnie barracellari di Bono, Burgos e Bottidda. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 13.30. Il Nucleo investigativo ripartimentale CFVA di Sassari, coadiuvato dal reparto CFVA di Bono, ha attivato le indagini di rito per probabile matrice dolosa.

Nel territorio di Bono, in località “Loddai”, sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Alà dei Sardi e Farcana, più un elicottero pesante "SuperPuma" proveniente da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvata dal personale eliportato, tre squadra Forestas dei cantieri di Anela, Bono e Illorai, due squadre delle Compagnie barracellari di Bono e Bottidda. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di macchia mediterranea e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.45. Il Nucleo investigativo ripartimentale CFVA di Sassari, coadiuvato dal reparto CFVA di Bono, ha attivato anche questo caso le indagini vista la probabile matrice dolosa.

Ancora, nelle campagne di Orani, in località “Sadula”, si è reso necessario l'intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette in questo caso dal Corpo forestale della Stazione di Bolotana, coadiuvato dal personale eliportato. L’incendio ha distrutto un fienile privato nei pressi del km 31 della SS 131 dcn in direzione Nuoro. Quando le fiamme sono state domate erano passati 15 minuti dall'individuazione del punto fuoco.

Un ulteriore rogo si è sviluppato a Loiri Porto San Paolo, in località “Dispensa”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato, due squadre Forestas e una squadra della Compagnia barracellare di Loiri Porto San Paolo. L’incendio ha percorso un'area di macchia mediterranea e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.

Un altro incendio ha interessato il territorio di Bottidda, in località “Basileddu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.30. Il Nucleo investigativo ripartimentale CFVA di Sassari, coadiuvato dal reparto CFVA di Bono, ha attivato ancora una volta le indagini per probabile matrice dolosa.

Dalle informazioni acquisite dal Nucleo investigativo CFVA di Sassari, la matrice dolosa degli incendi di Burgos, Bono e Bottidda è con tutta probabilità riferita allo stesso autore.

Nel comune di Villasor, in località "Gora Tabua", sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai e Pula. L'incendio è in corso e sta interessando alcune superfici di rimboschimento misto a conifere e latifoglie.