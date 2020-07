Cade dal balcone mentre sistema zanzariera: muore a 29 anni

Tragedia in provincia di Asti

Di: Redazione Sardegna Live

Ha fatto un volo di circa 10 metri che non le ha lasciato scampo. A perdere la vita questa mattina una mamma di 29 anni. Il dramma si è verificato a Monale, in provincia di Asti.

La giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso l’equilibrio mentre cercava di sistemare una zanzariera della sua casa, dove c’erano anche i suoi figli di 2, 4, 6 e 8 anni.

Una tragedia consumata nello stesso giorno in cui un’altra donna, questa volta a Nuoro, in via Fiume, ha perso la vita perché caduta dal balcone di casa.

È accaduto in tarda mattinata. A trovare l’anziana senza vita sono stati i familiari.