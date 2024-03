Solo e malnutrito: cucciolo di muflone soccorso a Ussassai

E' stato affidato alle cure della veterinaria

Di: Redazione Sardegna Live

Gli uomini del Corpo Forestale hanno soccorso ieri mattina un cucciolo di muflone, con pochi giorni di vita, nella zona dell’ex stazione ferroviaria di Ussassai. Il piccolo animale è stato inizialmente ritrovato da una coppia di escursionisti che hanno avvisato la stazione forestale di Osini.

Sul posto inviata una pattuglia che ha individuato il muflone. I forestali hanno perlustrato l’area per rintracciare la madre e controllare che non fosse stata catturata da qualche laccio illegale o che fosse rimasta impigliata in qualche rete, ma le ricerche hanno dato esito negativo.

Il cucciolo, visibilmente denutrito, non presentava ferite ed è stato consegnato alla struttura veterinaria convenzionata con la locale Provincia per gli accertamenti del caso. Dopo aver visitato il piccolo muflone, la veterinaria Angela Scattu ha confermato l'assenza di lesioni e ha sottolineato l’importanza di ritrovare la mamma per rimettere il piccolo in libertà.