Paura a Sant’Elia, casolare in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto alle 2.30

Di: Alessandro Congia

Incendio in un casolare nel quartiere di Sant'Elia, dove i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza alcune bombole di Gpl. I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 02:30 circa di questa notte, per il rogo in un edificio nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari.

La squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale allertata dalla sala operativa 115 è arrivata sul posto con un’Aps (autopompa serbatoio) e cinque operatori nella fase delle operazioni di spegnimento ha localizzato e messo in sicurezza diverse bombole di gas di cui una coinvolta dalle fiamme ha provocato un esplosione.

La struttura e l'area sono state messe in sicurezza, nessuna persona è rimasta coinvolta, nessun ferito. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.