Bologna-Cagliari 1-1, col cuore si porta via dal Dall'Ara un pareggio

Un Cagliari storico, sfortunato e mai domo pareggia 1-1 a Bologna tenendo dietro la squadra di Mihajlovic in classifica

Di: Marco Orrù - foto di Cagliari Calcio

Zenga ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Ceppitelli, Walukiewicz e Pellegrini, mettendo insieme una difesa che più inedita non poteva essere. Eppure si è riusciti a arginare l’assedio del Bologna che ci ha provato fino alla fine.



La cronaca



Mister Zemga cambia una sola pedina rispetto al match contro il Torino, Pellegrini per Lykogiannis, con Nainggolan confermato ‘tuttocampista' e il giovane Carboni in difesa. Joao Pedro e Simeone davanti.

Partita equilibrata in avvio. Al 7’ destro da fuori di Nainggolan, palla che finisce fuori a fil di palo. Ritmi bassi, una punizione alta di Orsolini per il Bologna e nulla più nella prima parte del primo tempo. Al 23’ tegola per il Cagliari, si fa male Ceppitelli in difesa, un reparto falcidiato dalle assenze, con anche l’addio di Cacciatore: dentro Lykogiannis che va a fare il centrale di sinistra, con Carboni centrale. Al 28’ accelerazione di Rog, palla per Simeone che però tira fuori.

Al 29’ Palacio lanciato in profondità supera Carboni e batte a rete, ma Cragno è attento e respinge col piede. Al 36’ Rog scende dalla sinistra, mette in mezzo ma Simeone sottoporta non riesce a ribadire in rete disturbato da Bani. Al 39’ cross di Medel in mezzo, Palacio in spaccata manda alto di poco. Al 41’ una palla messa in mezzo dalla sinistra finisce a Joao Pedro a in mezzo all’area, ma il brasiliano non ci arriva e l’azione sfuma. Al terzo di recupero il Bologna passa in vantaggio con Barrow che approfitta di un rimpallo favorevole e batte Cragno con un sinistro sul primo palo.



Nella ripresa, subito il pareggio del Cagliari dopo nemmeno un minuto: discesa di Lykogiannis che si fa metà campo palla al piede, palla per Nandez che mette in mezzo, Nainggolan calcia in porta e Simeone devia in rete. Al 53’ Barrow arriva ad un centimetro dalla deviazione a rete a centro area. Al 65’ altro infortunio in difesa, Walukiewicz infortunato, dentro Pisacane.

Il Cagliari in questa ripresa, nonostante l’emergenza, sta rischiando poco e prova pure a pungere in contropiede. Al 77’ grande parata di Cragno su Orsolini ma l’esterno del Bologna era in fuorigioco. Al 78’ fuori Pellegrini per infortunio, il terzo, dentro Ionita. Cagliari che con il cuore e con i cerotti cerca di portare a casa il pareggio. Assedio finale del Bologna, ma i ragazzi rossoblù in maniera quasi eroica portano a casa un buon pareggio.