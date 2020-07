Monte Urpinu, rimosso a tempo record il parchimetro della discordia: il Comune l’ha fatto spostare

Quella colonnina dei ticket dei parcheggi a pagamento (strisce blu) in via Scano, aveva provocato un polverone di polemiche

Di: Alessandro Congia

La colonnina-parchimetro tanto odiata fin da subito ‘piazzata’ davanti alle scalinate della chiesa Chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Caterina in via Scano? Tolta, il Comune, (a tempo record), come promesso questa mattina dal sindaco Paolo Truzzu e dal Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, l’ha fatta “traslocare” poco più più in la, sempre nella stessa via Scano, ma non davanti alla parrocchia.

Un pugno in un occhio, insomma, un piccolo ‘errore’ di chi aveva pensato di posizionarla sul marciapiede in linea d’aria con la storica scalinata: immaginabile cosa sia accaduto in queste poche ore dall’installazione della colonnina della discordia, con una valanga di polemiche rimbalzate a palazzo Bacaredda.

Iin primis, Valerio Piga di Arrosa Collettivo, che aveva postato la foto con tanto di commento: “Se all'esame di tecnologia delle costruzioni avessi proposto di piazzare un parchimetro di fronte ad una scalinata panoramica credo che, giustamente, il professore mi avrebbe fatto accomodare fuori dall'aula. Spero che questo obbrobrio, venga immediatamente tolto. Mi basta fotografare tutta l'aliga (rifiuti, n.d.r.) disseminata a Cagliari. Chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Caterina”.