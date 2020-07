Al via il bonus vacanze, ma scarseggia la fiducia fra gli albergatori

Giugno è stato inevitabilmente catastrofico, ancora tanta incertezza per i prossimi mesi

Di: Giammaria Lavena

Da oggi sarà attivo il bonus vacanze. Ma, nonostante il provvedimento, fra gli albergatori scarseggia la fiducia sulle sorti della stagione estiva in Sardegna.

"Abbiamo un mercato interno troppo piccolo - ha spiegato all'ANSA Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi - mentre per i turisti che arrivano da fuori 500 euro coprono solo una parte dei trasporti per arrivare in Sardegna. Non è giusto dire che non serve a niente. Ma è altrettanto corretto dire che inciderà ben poco, almeno in Sardegna. Magari può essere un incentivo per un turista che va a Rimini, ma per la nostra isola il discorso è diverso".

Dai primi bilanci sulla stagione in corso, giugno è stato inevitabilmente catastrofico : "Meno 95% di presenze, con un terzo degli alberghi aperti, si è mosso qualcosa solo da sabato scorso", ha osservato Manca.

Cosa aspettarsi dal mese di luglio? "Siamo al 20% - prosegue il presidente di Federalberghi - con la metà degli hotel aperti. C'è un 25% che deve decidere se cominciare o no, mentre un altro 25% ha già stabilito che non aprirà".

L'incertezza e il timore dilagano, in un settore che negli anni, durante la stagione estiva, è stata una delle colonne portanti dell'economia nell'Isola.