Giornata di fuoco: incendi a Ussana e Dolianova

Due elicotteri del Corpo forestale in azione. Operazioni di spegnimento rese difficoltose dalle già alte temperature

Di: Redazione Sardegna Live

Un'altra giornata critica sul fronte del fuoco in Sardegna. Due elicotteri del Corpo forestale di stanza presso le basi di Villasalto e Pula stanno intervenendo su due incendi nelle campagne di Ussana, in località Case San Lorenzo, e in agro del comune di Dolianova, località Sant'Elena.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. del Corpo forestale di Dolianova.