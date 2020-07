Differenziata, ecco tutte le news sul servizio: arrivano anche le foto-trappole per i ‘furbetti’

Raccolta potenziata e migliorata: integrazioni anche sul fronte del nuovo ecocentro comunale

Di: Alessandro Congia

Differenziata anche nell’agro, ritiro a domicilio di oli esausti, panni e abbigliamento usato, e nuovo ecocentro comunale a disposizione della cittadinanza: sono alcune delle novità del servizio di Igiene urbana per i prossimi diciotto mesi, che vedranno impegnata la società Campidano Ambiente nel territorio comunale in attesa della prossima gara d’appalto.

Si prosegue con un nuovo calendario - valido a partire da lunedì prossimo - e una serie di servizi aggiuntivi pensati per rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza. “In primo luogo abbiamo esteso la raccolta differenziata anche nell’agro, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti che purtroppo continua ad essere la grande piaga delle nostre campagne”, sottolinea il sindaco Gigi Concu. “Grazie alla messa in funzione del nuovo ecocentro comunale, videosorvegliato ventiquattro ore su ventiquattro, si andrà a servire i nuovi quartieri di Is Corrias, Su Pezzu Mannu e Su Planu”, spiega. “In più, anche a seguito delle frequenti richieste dei cittadini, abbiamo istituito la raccolta a domicilio di oli esausti, panni, pannolini e anche dell’abbigliamento usato, in modo tale da eliminare i raccoglitori di tessile presenti in diverse zone del nostro territorio che finivano per diventare ricettacolo di ogni tipo di rifiuto”.

Calendario

Novità anche per quanto riguarda il calendario del ritiro. In questi giorni i cittadini dovranno attenersi alle vecchie regole, da lunedì 6 il ritiro subirà alcune modifiche. Per quanto riguarda le utenze commerciali, la raccolta seguirà il seguente calendario: lunedì umido e plastica, martedì carta, cartone e vetro, mercoledì carta e cartone, giovedì plastica, venerdì secco e vetro e il sabato umido, carta e cartone. Le utenze domestiche avranno un calendario apposito, per quelle del centro urbano il conferimento sarà così organizzato: lunedì umido, martedì plastica, mercoledì di nuovo umido insieme al vetro, giovedì carta e cartone, venerdì secco, sabato umido. Per le utenze domestiche dell’agro il calendario è identico, fatta eccezione per il lunedì, che non prevede raccolta, e per il mercoledì che vedrà il ritiro solo del vetro. In più, sempre sul fronte rifiuti, sono in arrivo cinque nuove fototrappole che andranno ad aggiungersi a quelle recentemente acquistate. “Un investimento che ci ha consentito di scovare oltre duecento incivile in tre mesi”.