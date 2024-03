Alghero, 4 corsie. Pais: "Aggiudicati lavori degli ultimi lotti"

Il presidente del Consiglio regionale uscente: "Dalle parole ai fatti"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega Michele Pais esprime viva soddisfazione per l’aggiudicazione dei lavori della Sassari- Alghero nei lotti 1 e 4. Si tratta dei lavori da Rudas ad Alghero, circonvallazione compresa, e tra il bivio di Olmedo e l’aeroporto di Alghero-Fertilia, che completano l’arteria stradale a quattro corsie.

L'Anas ha proceduto alla aggiudicazione efficace della quattro corsie ad un raggruppamento di imprese con capofila Aleandri Spa. In queste ore è in notifica il decreto di esproprio ed immissione nel possesso delle aree, operazioni che saranno definite entro aprile, e entro lo stesso mese si avvierà la bonifica ordigni bellici ed entro giugno avvieranno i lavori ad opera dell'impresa aggiudicattice.

"Un risultato che non esagero a considerare storico per un’opera attesa ormai da decenni, per cui mi sono sempre interessato in prima persona, bloccata negli anni, per un verso per l'importanza dei fondi necessari e per l'altro da problemi burocratici, e su cui la comunità sembrava legittimamente aver perso ogni speranza sulla sua realizzazione. Una classica incompiuta italiana. Ora le chiacchiere stanno a zero, e si è passati dalle parole ai fatti", dichiara il presidente del Consiglio regionale della Sardegna uscente e coordinatore regionale della Lega Michele Pais.

"E' anche superfluo affermare che il completamento di tale arteria viaria è di fondamentale importanza per tutto il nord ovest della Sardegna, sia dal punto di vista sociale e economico per la riduzione dei tempi di percorrenza che, aspetto prioritario, per ragioni di sicurezza stradale".

"Un'opera strategica attesa da oltre 25 anni dall'intero territorio - ancora Pais -, a cui è stata assicurata piena copertura finanziaria dal Ministero delle Infrastrutture guidato dal ministro e vicepremier Matteo Salvini che ha messo un particolare focus sulle incompiute sarde e che l'Anas ha prontamente messo in essere", conclude l'esponente del Carroccio.