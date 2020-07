Quartu. È ai domiciliari, ma la Polizia lo trova a lavorare in un campo su un trattore rubato

Arrestato un 39enne cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena ha effettuato un mirato servizio di controllo in un ovile in uso a un noto pregiudicato.

Come riferito dalla Polizia, l’uomo, Cristian Desogus, 39enne cagliaritano, era intento all’utilizzo di un trattore, risultato poi rubato. Alla vista degli agenti ha tentato invano una breve fuga e, una volta bloccato, non ha saputo dare nessuna spiegazione né sul possesso del mezzo agricolo né tantomeno sulla sua presenza nell’ovile. L’uomo, infatti, è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Desogus è stato così tratto in arresto per evasione e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Il mezzo agricolo è stato restituito alla legittima proprietaria, la quale, commossa per aver recuperato ciò che per lei aveva anche un intenso valore affettivo, ha espresso il suo ringraziamento nei confronti dei poliziotti per il loro operato e per la sensibilità dimostrata.

Desogus, a seguito dell’udienza direttissima, è stato accompagnato presso la propria abitazione in quanto per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.