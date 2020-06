Alghero: avviati rapporti con la compagnia Corendon, primo volo da Amsterdam

L'assessore al Turismo, Marco di Giangi, ieri ha incontrato il presidente e il general manager tour operator della Corendon

Di: Giammaria Lavena

Alghero continua a incrementare il numero di voli internazionali, avviati rapporti con la Corendon, compagnia aerea turca.

"Ad Alghero il primo volo della compagnia aerea Corendon, proveniente dall'aeroporto di Amsterdam, è un segno dell’inizio della ripresa che lascia ben sperare. Abbiamo accolto con piacere il presidente della compagnia Atilay Uslu, con il quale si è allacciata una interlocuzione che in prospettiva può offrire opportunità oltre le destinazioni attuali del nord dell’isola. Tra le previsioni, infatti, l’estensione dell’investimento con il collegamento con Maastricht", queste le parole dell’assessore al Turismo, Marco Di Gangi, che ieri ha incontrato in aeroporto, insieme al consigliere regionale Pietro Maieli, il presidente e il general manager tour operator della Corendon.

"La Corendon - prosegue Di Gangi - vanta un raggio di collegamenti importante con il Nord Eurpoa, oltre al classico ventaglio di voli nei paesi del Mediterraneo e la città di Alghero e il suo territorio può rappresentare un elemento per attrarre flussi dall’Olanda, per questa stagione, e con le altre destinazioni con le quali la Corendon è collegata".

Prospettive per Alghero anche con la Kiwi Travel, infatti i rapporti con il presidente Fouad Hassoun, anch’egli sul primo volo di apertura dei collegamenti, si sviluppano su questo tema, per far convergere flussi anche sulle strutture ricettive della città.