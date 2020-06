Porto Torres non è più Covid-free: una donna positiva, 8 in quarantena

L'annuncio del sindaco Wheeler: "Ci auguriamo che questo piccolo focolaio non si sviluppi oltre"

Di: Redazioen Sardegna Live

Nuovo allarme coronavirus a Porto Torres. A darne notizia è stato il sindaco Sean Wheeler, che ha scritto su Facebook: "Una notizia importante: Porto Torres non è più Covid-free. E’ stato infatti registrato un nuovo contagio in città, una donna. L’ha comunicato stamattina l’ATS con una nota. Le autorità sanitarie hanno isolato chi è entrato in contatto con la paziente. Si tratta, complessivamente, di otto persone. Dovranno mantenere il regime di quarantena nella propria abitazione".

"Ci auguriamo tutti che questo nuovo e piccolo focolaio non si sviluppi oltre - prosegue il primo cittadino -. Per questo motivo ricordo ai cittadini di rispettare le regole basilari di contrasto al Coronavirus. Mantenete le distanze, usate le mascherine in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico e quando ci si trova in spazi affollati".