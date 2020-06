Cagliaritano inveisce e spintona finanzieri dopo un incidente

Arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di sabato i Baschi Verdi della 2^ Compagnia Cagliari hanno arrestato un trentaquattrenne cagliaritano per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, le pattuglie dei Finanzieri, nel corso dell’attività di pattugliamento dei quartieri del capoluogo, mentre transitavano in via Peretti notavano due auto ferme nel senso opposto di marcia.

Fermatisi per verificare quanto stesse avvenendo i militari riscontravano che una delle due vetture, una Smart, era incidentata e gli occupanti erano intenti a provare di spostarla agganciandola all’altra autovettura presente, in condizioni di pericolosità e insicurezza.

All’avvicinarsi dei finanzieri una delle persone presenti, un trentaquattrenne residente in città e già arrestato lo scorso anno proprio dai Baschi Verdi per spaccio di sostanze stupefacenti, inveiva ripetutamente contro i militari e, per evitare che gli stessi si avvicinassero alla vettura incidentata, iniziava a spintonarli.

Pertanto i Finanzieri provvedevano a trarre il arresto il soggetto per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il giovane veniva posto agli arresti domiciliari e a seguito del giudizio celebrato con rito direttissimo, veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria in attesa dell’udienza di merito fissata per il prossimo mese di settembre.