Da domani, 1° luglio, l’accesso alla Pelosa sarà a numero chiuso

Tariffa per l'accesso di 3,50

Di: Redazione Sardegna Live

Da domani la Pelosa sarà numero chiuso: 1500 persone massimo e tariffa per l'accesso di 3,50 euro, che darà diritto all'utilizzo gratuito dei servizi igienici e della doccia.

Saranno esclusi dal pagamento i bambini sino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri che non accederanno alla spiaggia, i costi del servizi igienici saranno di 0,50 euro e per le docce di 0,60 euro.

Il sistema di prenotazione per la Pelosa è disponibile on line: per acquistare i ticket bisogna accedere al sito www.lapelosastintino.com, seguire le indicazioni e ricevere per posta elettronica il biglietto d'accesso.

All'ingresso sarà consegnato ai bagnanti un braccialetto che comprova il diritto di accesso.

Anche quest'anno permane l'obbligo dell'utilizzo delle stuoie sotto gli asciugamani e delle fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi.

Al contributo che pagheranno i bagnanti sono associati dei servizi come la disponibilità di un info-point, per sensibilizzazione dell'utenza sugli usi corretti della spiaggia, primo soccorso con personale qualificato, informazioni e ricerca bambini e sorveglianza dell'arenile per permettere il libero transito delle persone.