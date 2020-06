Ogliastra. Ancora un escursionista in difficoltà: straordinario il video del salvataggio

E' rimasto bloccato lungo una parete rocciosa

Di: Redazione Sardegna Live

L'elicottero Drago 63 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Sardegna nuovamente impegnato in un soccorso nelle coste ogliastrine.

Questo pomeriggio la richiesta di soccorso è giunta da Cala Goloritzé, dove un ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Oristano, è rimasto bloccato lungo una parete rocciosa senza possibilità di portarsi in luogo sicuro.

Dalla sede dei Vigili del fuoco di Nuoro è stato richiesto l'intervento dell'elicottero che ha raggiunto la zona delle operazioni.

Anche in questo caso, come per per il 47enne cagliaritano soccorso ieri, le operazioni di recupero con il verricello sono state risolutive e il giovane è stato prelevato dall'elisoccorritore e portato a bordo in sicurezza.

Per il malcapitato solo un grande spavento e nessuna conseguenza fisica.