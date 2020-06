Migranti: nell'Isola 88 sbarchi nelle ultime 24 ore

L'attacco del centrodestra: "Questa non è accoglienza umanitaria, è un traffico di persone umane che diventa in questo momento un vero e proprio attentato alla salute, alla sicurezza della nostra comunità"

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

Numerosi e continui gli sbarchi di migranti nel Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore l'Isola ha visto arrivare 88 algerini, tra i quali una donna. Dopo i 19 intercettati ieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, nel comune di S.Anna Arresi, gli sbarchi sulle coste sud occidentali si sono susseguiti la sera stessa, uno dopo l'altro.

A Domus De Maria, intorno alle 21.30, i carabinieri hanno rintracciato nei pressi di due spiagge 22 algerini. Nel mentre a Porto Pino e Teulada i militari dell'Arma ne hanno bloccati altri 33, fra i quali una donna.

A poche ore di distanza, al largo di Capo Teulada, un barchino in legno con a bordo 14 algerini è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di finanza, che li ha fatti sbarcare nel porto di Sant'Antioco. I carabinieri hanno setacciato le varie zone fino all'alba.

Una volta eseguite le visite mediche, i migranti sono stati tutti trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove il personale dell'ufficio stranieri della Questura ha iniziato le operazioni di identificazione. Attualmente si trovano tutti in quarantena.

Il controdestra è intervenuto sulla vicenda, tramite il capogruppo di FdI in Commissione Difesa, Salvatore Deidda, che già negli scorsi giorni aveva chiesto l'informativa urgente del Ministro degli Interni sulla situazione sbarchi.

"È assurdo che nemmeno al tempo del Covid il Governo controlli e blocchi gli sbarchi degli algerini - ha commentato Deidda -. Da anni chiedo interventi in materia e, nonostante le rassicurazioni dei vari governi, niente e nessuno ha risolto la questione. Questa volta è accaduto in mezzo a centinaia di bagnanti - prosegue -, cos'altro deve accadere perché si aprano gli occhi? Più volte Conte e Di Maio si sono recati in Algeria e nonostante promettessero zero sbarchi ecco i risultati. Mentre attendiamo il ministro Lamorgese in Aula per un confronto, rilanciamo la proposta di navi militari che vigilino nel nostro mare, in pieno accordo con l'Algeria. Tra il Covid, criminalità e terrorismo non è più tempo di annunci ma di fatti", ha concluso l'esponente di FdI.

A riguardo ha parlato anche Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di FI."Gli sbarchi di migranti provenienti dall'Algeria sulle coste sarde sono un pericolo per la sicurezza e la salute: con il suo immobilismo il governo si assume una gravissima responsabilità - e ancora -. Sulla questione sicurezza, sia i servizi segreti che Frontex hanno esposto in maniera eloquente la situazione; per quanto riguarda la salute pubblica, gli arrivi di soggetti positivi al Covid-19 rappresentano un pericolo per un'isola che, sostenendo un costo altissimo sul piano economico e sociale, sta tentando di uscire dall'incubo", ha dichiarato Cappellacci.

Poi ancora: "Ho già presentato in questi anni una serie interminabile di interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze sul tema, ma il governo continua a fare lo struzzo. Questa non è accoglienza umanitaria, è un traffico di persone umane che diventa in questo momento un vero e proprio attentato alla salute, alla sicurezza della nostra comunità. Bisogna bloccare subito la rotta clandestina Algeria-Sardegna - e conclude -. Se qualcuno pensa di continuare a fare spallucce perché se ne infischia della nostra Isola, e non il collegio elettorale di qualche capobastone del PD o del movimento cinque stelle si sbaglia di grosso e sta giocando con il fuoco in maniera irresponsabile".