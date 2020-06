Allarme bomba al Tribunale di Cagliari

Artificieri in campo dopo una telefonata anonima

Di: Redazione Sardegna Live

L'allarme è scattato in seguito a una telefonata anonima al 113 che parlava di un ordigno posizionato nei parcheggi sotterranei del Tribunale di Cagliari, in via Amat.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli Artificieri della Polizia, la Squadra volante e l'unità cinofili dei Carabinieri per verificare l'attendibilità della "soffiata" rivelatasi un falso allarme.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. A ottobre 2019 vi erano stati due episodi analoghi. Solo dopo aver fatto sgomberare il palazzo si era potuta accertare l'inconsistenza della segnalazione.