Si schianta contro un’auto in sosta, investe una donna e poi si dà alla fuga

Sul posto la Polizia municipale ha trovato la targa anteriore

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di nazionalità cinese di 56 anni, residente a Cagliari, è stata investita ieri pomeriggio, domenica 28 giugno, da un'auto datasi poi alla fuga.

L’incidente è avvenuto in via Del Fangario, alle porte di Cagliari.

Sul manto stradale sono state rinvenute tracce di pneumatici per circa 40 metri, dalle quali emerge, come ha spiegato la Polizia Municipale, come il conducente abbia percorso la curva a sinistra, che precede il rettilineo, a velocità sostenuta. Ha quindi perso il controllo del mezzo urtando prima una vettura in sosta e poi investendo la donna.

Sul luogo, gli agenti hanno trovato la targa anteriore e il paraurti.

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto soccorso, fortunatamente con assegnato codice giallo.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi.