La gita in barca finisce male: famiglia soccorsa dalla Capitaneria di porto

Il motore ha avuto un'avaria improvvisa e l'imbarcazione è rimasta bloccata in mezzo al mare

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata da dimenticare per una famiglia di Oristano che era uscita di casa per trascorrere una giornata in barca. Salpati dal porticciolo di Torregrande, padre, madre e i tre figli minorenni si sono ritrovati fermi in mare aperto dopo che il motore ha avuto un'avaria improvvisa.

Il natante è rimasto così in balia delle onde a un miglio dalla costa.

La famiglia ha contattato la Capitaneria di porto che ha inviato sul posto una motovedetta per i soccorsi. I cinque sono stati recuperati e trasportati a Torregrande sani e salvi.