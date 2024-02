Orani. Dopo 4 mesi di indagini, arrestato il proprietario di 2500 piante di canapa

Confermata l’illegalità della piantagione rinvenuta e sequestrata l’11 ottobre scorso

Di: Redazione Sardegna Live

Mercoledì 21 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Orani hanno arrestato un uomo del posto ritenuto responsabile della coltivazione di una piantagione di canapa illegale.

Nello specifico, nel corso di controlli in agro condotti l’11 ottobre 2023, unitamente ai colleghi dello Squadrone CC Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta (OR), i Carabinieri di Orani avevano scoperto l’esistenza, in località “Case Sparse Olalo”, di una piantagione di circa duemilacinquecento piante.

Le immediate verifiche finalizzate ad attribuirne la titolarità e ad appurarne l’eventuale illegalità avevano di seguito condotto a uomo del posto e consentito – grazie agli immediati accertamenti tecnici svolti dai militari del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) CC di Cagliari – di rilevare valori di THC oltre le soglie di legge, del che l’uomo veniva denunciato all’autorità giudiziaria.

Ottenuto l’esito di ulteriori accertamenti tecnici successivamente condotti dal R.I.S., che secondo quanto riferito dai Carabinieri hanno confermato l’illegalità della piantagione rinvenuta e sequestrata, il 21 febbraio successivo l’autorità giudiziaria di Nuoro ha emesso un provvedimento cautelare personale nei confronti del proprietario della stessa, con il quale ha disposto la sua restrizione agli arresti domiciliari, ritenendo peraltro sussistente anche l’aggravante dell’ingente quantità.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.