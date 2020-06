Incidente stradale sulla strada di San Pietro, ferito anche un bambino

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale, questa mattina, sulla strada di San Pietro, in località Castiadas: tra le auto coinvolte è rimasto ferito anche un bambino, che è stato immediatamente soccorso dell’equipaggio dl 118, per i medici fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto stanno operando i Carabinieri per i rilievi di legge, mentre l’arteria ha subito forti rallentamenti ed incolonnamenti di auto che raggiungevano le zone balneari.