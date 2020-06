Violenta esplosione di un ordigno, 50enne rischia di perdere le mani

Un episodio a cui indagano i Carabinieri della Compagnia di Isili

Di: Redazione Sardegna Live

E’ in codice rosso, in gravi condizioni (fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita), il 50enne di Orroli, rimasto vittima di una violentissima esplosione di un ordigno esplosivo che stava maneggiando.

L’uomo, ricoverato d’urgenza al Marino, rischia di perdere le mani: sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Isili, agli ordini del Comandante Elias Pasquale Ruiu, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto è accaduto. Nell'abitazione sono arrivati anche gli Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari che hanno bonificato l'abitazione dove è esploso l'ordigno.