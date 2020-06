Tragedia sfiorata, anziana 70enne rischia di annegare mentre allontanava il nipotino dagli scogli

Provvidenziale l’intervento di un bagnino

Di: Redazione Sardegna Live

E’ accaduto questa mattina nel tratto antistante la spiaggia di Porto Tramatzu, a Villaputzu, (vicino allo stabilimento del Vela Sport), dove un’anziana donna 70enne ha rischiato di annegare mentre era intenta ad allontanare il nipotino dagli scogli.

E’ bastato poco, la donna si è trovata in serie difficoltà perché a causa delle correnti marine non riusciva a raggiungere la riva: provvidenziale l’intervento di un bagnino in servizio che è stato allertato dai bagnanti.

La 70enne è stata così raggiunta e soccorsa: per precauzione è stata allertata anche la Medicalizzata del 118, ma per fortuna non è stato necessario il ricovero in ospedale.