Stintino aderisce al progetto Sprint, unità mobile per effettuare tamponi e test

Il progetto permetterà di effettuare tamponi e test con referto garantito in quattro ore, e si articola in una serie di misure e servizi mirati

Di: Giammaria Lavena

Il Comune di Stintino, per prevenire e contrastare la pandemia da Covid-19, ha aderito al progetto Sprint "Salute Prevenzione Innovazione Tecnologica". Si tratta di un'unità mobile per effettuare tamponi e test e dare risultati in quattro ore, a disposizione di tutte le strutture ricettive, alberghi e locali commerciali del posto, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza alcun costo.

I dettagli del progetto sono stati illustrati stamani nel piazzale del Museo della Tonnara.L'iniziativa, che è stata promossa e realizzata dalle società Sicurlab, Ics2030, Thei Solution, MetLab, SicurMedical Center e Osa, si articola in una serie di misure e servizi mirati: analisi di laboratorio, controllo e monitoraggio degli accessi e protocollo di emergenza sanitaria.

Il fiore all'occhiello del progetto è l'unità mobile "Osa Mobile Lab" che, potendo contare su un innovativo laboratorio di analisi e sulla presenza di personale medico qualificato, consentirà l'effettuazione del tampone naso faringeo e dei test sierologici, con referto garantito in un tempo massimo di quattro ore.

Alla conferenza stampa, oltre al sindaco Antonio Diana, hanno presenziato Rosa d'Agostino (Biologa e virologa, direttrice tecnica di SicurMedical), Ferdinando Di Fabio (amministratore delegato SicurMedical e SicurJob), Umberto Caprara (capo progetto Italia, SPRINT), Angelo Contini (coordinatore in Sardegna del progetto SPRINT) e Melania Fadda (consulente aziendale e segretaria regionale Cifa).