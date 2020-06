Meteo, week end bello per mare e belle passeggiate in relax

Venti deboli, a regime di brezza

Di: Redazione Sardegna Live

Previsioni per la serata di sabato

Cielo generalmente poco nuvoloso per prevalenti passaggi di nubi alte e locali addensamenti più consistenti, più probabili sui rilievi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi i settori orientali e il Canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione.



Previsioni per domenica 28 giugno 2020

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi; isolati rovesci o temporali pomeridiani sul Gennargentu.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per lunedì 29 giugno 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento sul settore orientale e meridionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali sui settori occidentali e settentrionali con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio; a regime di brezza sul settore orientale.

Mari: inizialmente poco mossi tutti i settori, ma con moto ondoso in aumento sul settore settentrionale e, localmente, su Canale di Sardegna.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento. I venti soffieranno prevalentemente deboli o moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio, martedì; deboli variabili mercoledì. I mari saranno mossi sul settore occidentale e settentrionale, poco mossi altrove; moto ondoso in diminuzione mercoledì.

(fonte Arpas)