Incendi. Elicotteri in azione anche a Palmas Arborea e a Villamassargia

Coordina le operazioni di spegnimento il Corpo Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi si segnalano altri due incendi. Oltre il rogo divampato nell’agro di Usellus (OR), in località Campu Sarais, altre due zone sono interessata dalle fiamme: le campagne di Palmas Arborea, in località S'isca de Su ponti, e quelle di Villamassargia, in località POD.E N.18.

Sul posto il Corpo forestale sta coordinando l'attività con due suoi elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Marganai.

Seguiranno aggiornamenti