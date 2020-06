La spiaggia per gli amici a 4 zampe? Per loro è pronta l’area cani vicino a Su Loi

Si tratta di un’area concessa in comodato d’uso e gestita dagli educatori della Asd Dorys Centro Cinofilo

Di: Alessandro Congia

La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Francesco Dessì, (nella foto in alto), ha di fatto concesso l’utilizzo, in comodato d’uso, non solo per le attività cinofile, dove gli amici a 4 zampe potranno di fatto avere uno spazio tutto loro (attrezzato e curato), per la stagione estiva.

A due passi dal mare, nell’area di Su Loi: sarà la Asd Dorys che dovrà occuparsi e gestire il servizio che darà risposte concrete agli oltre 6500 cani censiti nell’anagrafe comunale: iniziativa che il Comune ha dunque adottato per dare risposte ai propri concittadini e per avere quel tratto di spiaggia sempre curato dagli operatori preposti.