Incendio a Nurri, in volo un canadair e due elicotteri

Le fiamme sono divampate in un'area boschiva

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento in corso a Nurri per un vasto incendio boschivo in località Nebidera. Sul posto sta operando la squadra di pronto intervento "9A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas, con due automezzi, un'aupompaserbatoio e un'automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendioboschivo.

I Vigili del fuoco stanno presidiando un ovile in posizione particolarmente critica rispetto all'incendio. Un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sta partecipando alle operazioni di spegnimento.

Al momento il fronte dell'incendio ha coinvolto circa 20 ettari di vegetazione e sterpaglie. Sul posto sta operando anche il Corpo Forestale della Regione Sardegna con due elicotteri della flotta regionale antincendio.