Fiamme a Cossoine, il Corpo forestale sta domando l'incendio

Il rogo in località Fantaneddas

Di: Redazione Sardegna Live

Un elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di Bosa, è intervenuto per spegnere un incendio sviluppatosi nelle campagne di Cossoine, in località Fantaneddas.

A coordinare le operazioni di spegnimento da terra il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva. Anche oggi sono diversi gli interventi compiuti per via terra e via aerea dagli uomini della Forestale, per contrastare la piaga degli incendi nell'Isola.