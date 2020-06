Abbatte una ringhiera con l'auto, sul posto i Vigili del fuoco

Tanto spavento ma l'uomo è in buone condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina a Castelsardo. Erano le 09,30 circa quando presso la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco è giunta una richiesta di intervento per quanto accaduto nei pressi del castello della cittadina sul mare.

Per cause da accertare, il conducente della vettura, 85 anni, è finito addosso a di una ringhiera abbattendola. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco dalla sede centrale. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata e della vettura soccorrendo ed estraendo l'uomo dalla stessa utilizzando tecniche SAF, vista la posizione in cui si trovava la macchina.

Presenti anche la polizia locale e il 118. Le condizioni di salute dell'uomo, nonostante il grande spavento, non desterebbero preoccupazione.